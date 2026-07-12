Polícia detém novo suspeito no caso do assassinato da ex-ministra Ann Widdecombe

Homem tem 28 anos e foi detido no condado inglês de South Yorkshire. Esta é já a segunda detenção que as autoridades efetuam neste caso, sendo que o jovem anteriormente detido acabou libertado.

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Um homem de 28 anos foi detido em South Yorkshire por "suspeita do assassinado" da ex-ministra conservadora, Ann Widdecombe, de 78 anos, informou a polícia inglesa.



Polícias em frente à casa da ex-ministra Ann Widdecombe Matt Keeble/PA via AP

"O suspeito é um cidadão britânico branco e está agora sob custódia policial", afirmou a Polícia de Devon e Cornwall em comunicado. “A família da senhora Widdecombe já foi informada sobre este desenvolvimento.”

A porta-voz do Reform UK foi encontrada morta na sua casa, na quinta-feira, por volta das 11h40 locais, com "ferimentos graves", mas a polícia acredita que foi atacada quase 24 horas antes do corpo ter sido encontrado. Foi por isso que, ainda esta semana, detiveram em Newton Abbot - a 18 quilómetros de distância - um outro jovem de 26 anos, por suspeitas de envolvimento no assassinato. Acontece que o indivíduo acabou libertado no sábado, não fazendo "mais parte da investigação".

No sábado, o o chefe adjunto de polícia, Matt Longman, disse que a polícia não iria divulgar mais informações sobre o caso, incluindo descrições de possíveis suspeitos ou imagens de câmaras de vigilâncias, uma vez que as mesmas poderiam comprometer a investigação. "Divulgar essas informações prematuramente pode comprometer investigações em andamento e prejudicar futuras oportunidades de investigação", disse citado pela BBC.

As autoridades adiantaram apenas que "não há informações que sugiram que este seja um incidente relacionado com terrorismo" ou que se tratasse de um "crime com motivação política". Ainda assim, o caso continua a ser investigado. "Esta é uma investigação em curso e em andamento, e nenhuma informação adicional será divulgada esta noite."

Durante o dia de sábado, a polícia permaneceu sempre ao redor da propriedade, em Devon. No mesmo dia, houve quem tivesse sido visto a depositar flores no Parque Nacional de Dartmoor, perto da casa da antiga ministra: foi o caso de Nigel Farage, do partido Reform UK que aos jornalistas disse que Widdecombe era uma "pessoa notável" e a "mais ferrenha defensora da liberdade de expressão".

Peter Horrak, motorista de longa data da ex-ministra, também depositou flores perto do local. À BBC, disse que "simplesmente não conseguia acreditar" no que estava a acontecer. "Ela era uma grande senhora, muito gentil", disse. "Se lhe fizesse uma pergunta, receberia uma resposta, sem enrolar".

Políticos de todo o espectro político, incluindo o primeiro-ministro cessante, Keir Starmer, e o líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, expressaram choque e tristeza perante a morte de Ann Widdecombe, e homenagearam as contribuições da ex-ministra para a vida pública.