Libertado o suspeito do assassinato de Ann Widdecombe

Autoridades detiveram um homem de 26 anos por suspeitas de assassinato da ex-ministra, mas foi libertado. Polícia continua agora à procura de respostas.
Um homem de 26 anos, que havia sido detido na sexta-feira no condado inglês de Devin por suspeitas de assassinato da ex-deputada Ann Widdecombe, foi libertado e não faz mais parte da investigação policial, informou este sábado a Polícia de Devon Cornwall.
Polícias vasculham a casa de Ann Widdecombe depois de ter sido encontrada mortaMatt Keeble/PA via AP
"A nossa prioridade continua a ser identificar os responsáveis e garantir que todas as evidências disponíveis sejam examinadas minuciosamente", afirmou o chefe adjunto da polícia, Matt Longman, em comunicado. "Os detetives da Equipa de Investigação de Crimes Graves da Polícia iniciaram uma investigação por homicídio e estão a conduzir extensas diligências sobre as circunstâncias da morte da senhora Widdecombe."
O corpo da ex-ministra conservadora e porta-voz do Reform Uk, de 78 anos, foi encontrado na sua casa em Haytir na quinta-feira, por volta das 11h40 locais. Segundo as autoridades, foi encontrado pelas equipas de socorro com "ferimentos graves".
Apesar disso, o caso não está a ser tratado como um "crime com motivação política" nem está a ser tratado como terrorismo, mas sim como homicídio.
No local há agora uma grande presença policial. Os agentes estão a realizar buscas em casas e a analisar imagens de câmaras de segurança com o objetivo de apanhar o possível homicída. "A nossa investigação de homicídio está nos seus estágios iniciais. Estamos a mobilizar todos os recursos necessários para descobrir exatamente o que aconteceu", esclareceu Matt Longman. "Este é um incidente extremamente trágico e os nossos pensamentos estão com a família e os amigos da senhora Widdecombe neste momento difícil."
O líder do Reform UK, Nigel Farage, afirmou que o suposto assassinato de Widdecombe só demonstra que a vida dos políticos no Reino Unido se tornou ainda mais perigosa. "A nossa nação é um lugar muito, muito mais pobre sem ela. O Reform UK certamente é um lugar muito pior sem ela. Esperava vê-la em Clacton nos próximos dias. Infelizmente, isso não vai acontecer. Temo que para qualquer pessoa na vida pública, ou especialmente no espaço político, as coisas se tenham tornado ainda mais perigosas."