Plano de ajuda financeira para os EUA deverá ser adotado na quarta-feira

O Congresso dos EUA prepara-se para a adoção final, na quarta-feira, do plano de incentivo bilionário do Presidente Joe Biden, desenhado para travar a crise económica provocada pela pandemia de covid-19.







REUTERS/Leah Millis

O texto da proposta, com mais de 600 páginas, foi aprovado no Senado, na manhã de sábado, após uma maratona de negociações, tendo sido devolvido hoje à Câmara de Representantes, onde uma primeira votação processual para a sua adoção deverá realizar-se ainda esta noite.Contudo, para garantir maior efeito mediático, os democratas preferem usar a sua maioria para aprovar a adoção do plano em plena luz do dia de quarta-feira.Quando chegou à Casa Branca, em janeiro, Biden prometeu conseguir fazer aprovar no Congresso um plano de 1,9 biliões de dólares (cerca de 1,6 biliões de euros) para ajudar o país a minorar o efeito da crise económica.Contudo, os republicanos rapidamente se opuseram aos planos do Presidente democrata, acusando as medidas de serem excessivas e obedecerem a uma agenda política de extrema esquerda.Ainda assim, a maioria democrata na Câmara de Representantes conseguiu aprovar a maioria das medidas do pacote de ajuda e a Casa Branca já disse estar confiante de que o Congresso deverá agora também aprovar a sua adoção, após uma difícil vitória no Senado."Não vou tentar esconder. Sim, estamos muito animados, otimistas e esperançosos sobre o que está para acontecer", escreveu hoje Ron Klain, chefe de gabinete de Biden, na sua conta da rede social Twitter.O 46.º Presidente dos Estados Unidos visitou hoje em Washington uma pequena empresa que beneficiou de ajudas aprovadas no Governo de Donald Trump e que será prorrogado com as novas medidas.Os democratas insistem em que, com a sua versão do pacote de ajuda, as pequenas empresas familiares e aquelas que são administradas por pessoas de minorias étnicas receberão melhor apoio."Demos um salto gigantesco" para ir em auxílio dos americanos, disse Biden, no sábado, após a votação no Senado que lhe permitiu cumprir uma das suas promessas eleitorais.Recordando o exemplo da crise financeira de 2008-2010, Biden, que foi vice-Presidente de Barack Obama nessa época, insiste em que é melhor ser ambicioso no plano de ajuda, para evitar que a economia possa entrar em convulsão dentro de alguns meses, numa eventual recaída.A maior economia do mundo contraiu 3,5% no ano passado, o pior ano desde a Segunda Guerra Mundial.Segundo diversos especialistas, o plano de resgate deve impulsionar o crescimento económico, criando mais de sete milhões de novos empregos, reduzindo a pobreza infantil e tornando os cuidados de saúde mais acessíveis, em plena pandemia de covid-19.O plano inclui cheques de ajuda direta no valor de cerca de 1.200 euros por pessoa e filho dependente para milhões de famílias, estendendo os benefícios excecionais de desemprego até setembro.Contudo, para o congressista republicano Steve Scalise, os democratas não estão preocupados com a luta contra a pandemia, mas antes preferem perseguir uma "agenda de extrema-esquerda", o que terá como consequência "empurrar a próxima geração à falência com uma montanha de dívidas".Este será o terceiro pacote de ajuda financeira, desde o início da pandemia, aumentando a fatura de incentivos para quase seis biliões de euros.