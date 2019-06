O detido está indiciado pela "prática de vários crimes de violação, praticados com menores de idade, no seio familiar, entre os anos de 2012 e 2015".



O homem foi ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou que ficasse a aguardar os termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta segunda-feira, a localização e detenção de um português para cumprimento de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades do Reino Unido pela prática de vários crimes de violação A Unidade de Informação de Investigação Criminal refere, em comunicado, que o detido, de 40 anos, "foi localizado no concelho de Lisboa e teve residência habitual no Reino Unido , onde esteve imigrado até finais de 2015, altura em que regressou a Portugal".