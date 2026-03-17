Petroleiro atingido no Golfo de Omã por "projétil desconhecido"

Navio-tanque encontrava-se a cerca de 37 quilómetros a leste da cidade de Fujaira, no sul dos Emirados Árabes Unidos.

Um petroleiro foi atingido por um "projétil desconhecido" quando se encontrava ancorado no golfo de Omã, não muito longe da entrada do estreito de Ormuz, anunciou esta terça-feira a agência marítima britânica UKMTO.



Petroleiro em chamas Turkish Directorate General for Maritime Affairs / HANDOUT/LUSA_EPA

O navio-tanque encontrava-se a 23 milhas náuticas (cerca de 37 quilómetros) a leste da cidade de Fujaira, no sul dos Emirados Árabes Unidos.

"Um navio-tanque informou que foi atingido por um projétil desconhecido enquanto se encontrava ancorado", comunicou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês).

O centro precisou que não há feridos entre a tripulação da embarcação nem foram comunicados "impactos ambientais", e que foram registados "danos estruturais ligeiros".

Siga-nos no WhatsApp