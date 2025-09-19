Peter e Barbie Reynolds foram detidos em fevereiro pelos talibãs. Oito meses depois o casal britânico foi libertado

Nunca foram conhecidas as causas da sua detenção. Na prisão, Peter chegou a sofrer um AVC e Barbie foi diagnosticada com anemia.

Um casal britânico, que havia sido detido pelos talibãs no Afeganistão em fevereiro deste ano, foi libertado oito meses depois, esta semana.



Casal britânico, Peter e Barbie Reynolds, libertado pelos talibãs após detenção no Afeganistão Qatar Foreign Ministry via AP

Peter Reynolds, de 80 anos, e a sua mulher Barbie, de 76 anos, que viveram no Afeganistão durante duas décadas, estavam a caminho do Reino Unido quando foram detidos a 1 de fevereiro deste ano. Na altura, o casal estava há 18 anos a conduzir um programa de formação que havia sido aprovado pelas autoridades locais. Mas em 2021 os talibã voltaram ao poder no Afeganistão, proibindo muitas das iniciativas que anteriormente haviam recebido autorização. Em fevereiro detiveram o casal.

Os talibãs alegaram que os britânicos quebraram as regras do Afeganistão, no entanto, nunca revelaram as razões que levaram à sua detenção. Segundo a BBC, que cita fontes conhecedoras deste processo, o casal irá viajar agora até ao Qatar para avaliação médica e só depois é que regressarão ao Reino Unido.

A sua libertação acontece meses depois de a família ter feito pressão pública e de ter descrito as condições angustiantes em que o casal de idosos estava detido. O filho do casal disse em julho à BBC que o pai tinha sofrido uma convulsão e que a mãe foi diagnosticada com anemia e estava desnutrida. "O meu pai foi acorrentado a assassinos e criminosos", disse ao acrescentar que eles chegaram a ficar detidos numa cave durante seis semanas sem a luz do sol.

Já a filha Sarah Entwistle denunciou que o pai sofreu um pequeno AVC - o que levou a ONU a alertar que sem cuidados médicos o casal corria o risco de sofrer "danos irreparáveis ou até mesmo morte" porque a sua saúde se tinha "deteriorado rapidamente".

Peter e Barbie Reynolds casaram-se em Kabul, em 1970, e eram descritos como uma família que tinha um amor eterno pelo Afeganistão. Foi, aliás, por isso, que decidiram permanecer no país mesmo depois de o regime autoritário ter assumido o poder em agosto de 2021 apesar de muitos ocidentais terem decidido abandonar o Afeganistão.