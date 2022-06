Pescadores interrogados pelo desaparecimento de jornalista na Amazónia

Dom Phillips e o ativista pelos direitos dos indígenas Dom Phillips desapareceram no dia 5 de junho. Bolsonaro colocou a hipótese de terem sido executados.

Vários pescadores foram interrogados esta terça-feira, dia 7, devido ao desaparecimento na Amazónia do jornalista Dom Phillips e do ativista perito em indígenas Bruno Pereira. Só um dos interrogados foi levado para a esquadra algemado, revelou à Reuters Denis Paiva, o presidente da câmara de Atalaia do Norte. O jornalista e o ativista eram esperados nesta cidade às oito da manhã de domingo, dia 5, mas nunca apareceram.