Polícia encontra possíveis vestígios humanos durante as buscas por jornalista britânico na Amazónia

Durante as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e pelo especialista em populações indígenas Bruno Pereira, a polícia brasileira revelou ter encontrado possíveis vestígios humanos. O "material orgânico", encontrado perto da cidade da Atalaia do Norte, na floresta da Amazónia, vai ser analisado, explicaram as autoridades.



Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram durante uma reportagem que fizeram de barco, no dia 5 de junho. A dupla terá desaparecido na mesma zona onde foram encontrados os possíveis vestígios humanos.