Fadiga e falhas logísticas entre as tropas russas no leste ucraniano

A Rússia continua a avançar na invasão, conquistando cidades no leste ucraniano. No entanto, os seus avanços continuam a ser feitos a um ritmo lento, encontrando resistência por parte do exército ucraniano, mas também problemas logísticos e a ter de lidar com o cansaço das suas tropas.