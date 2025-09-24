Sábado – Pense por si

Pelo menos um morto e vários feridos após tiroteio em centro de detenção de imigrantes em Dallas nos EUA

Correio da Manhã 15:41
Atirador suicidou-se após efetuar os disparos.

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas depois de um tiroteio num centro de detenção de imigrantes (ICE) em Dallas, nos EUA, esta quarta-feira. A informação foi adiantada pela Fox 4 News Dallas. As autoridades estão a analisar a identidade das vítimas, que "estavam detidas sob custódia do ICE".

Tiroteio em centro de detenção de imigrantes em Dallas nos EUA

O tiroteio foi confirmado pela secretária do  Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem. Para o local foram acionados os serviços de emergência.

O atirador, um homem, acabou por se suicidar, após ter sido neutralizado pela polícia, de acordo com o adiantado pela Fox 4 News Dallas. Não foi ainda possível averiguar se o suspeito estaria num prédio próximo da instalação, ou dentro do próprio edifício.

Segundo o departamento da polícia de Dallas, o suspeito terá aberto fogo a partir de um edifício perto do edifício governamental. Uma das vítimas atingidas terá morrido no local.

Em julho deste ano, um outro ataque a um centro de detenção de imigrantes no Texas feriu um agente policial, baleado no pescoço.

