Pelo menos quatro mortos e 38 feridos em explosão em Istambul

Uma explosão numa das vias pedonais mais populares de Istambul matou hoje pelo menos quatro pessoas e feriu 38, segundo um primeiro balanço das autoridades.







REUTERS/Kemal Aslan

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Istambul Turquia

"Segundo as primeiras informações, quatro pessoas perderam a vida e 38 ficaram feridas na explosão que ocorreu na Avenida Istiklal", escreveu o governador de Istambul, Ali Yerlikaya, no Twitter, acrescentando que os feridos estão a ser tratados.A causa da explosão, que ocorreu por volta das 16:20 (13:20 GMT) na Avenida Istiklal, é ainda desconhecida.Segundo a agência de notícias estatal Anadolu foram já designados cinco promotores de justiça para investigar a explosão.O Conselho Supremo de Rádio e Televisão, órgão que vigia os órgãos de comunicação social na Turquia, impôs uma proibição temporária de relatos sobre a explosão -- uma medida que impede as emissoras de exibir vídeos do momento da explosão ou das suas consequências.O mesmo órgão já tinha imposto proibições semelhantes no passado, após ataques e acidentes.Em imagens difundidas nas redes sociais, ouve-se o momento da explosão, acompanhado de chamas e desencadeando imediatamente um movimento de pânico.Uma grande cratera negra também é visível nestas imagens, assim como vários corpos no solo nas proximidades.Outras imagens mostraram ambulâncias, carros de bombeiros e da polícia no local.Utilizadores das redes sociais disseram que as lojas foram fechadas e a avenida encerrada.A Turquia foi atingida por uma série de atentados mortais entre 2015 e 2017 cometidos pelo grupo Estado Islâmico e grupos curdos.Nesse período, a Avenida Itstiqlal foi atingida por um ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou quase 500 pessoas e feriu mais de 2.000.