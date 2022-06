Uma das vítimas mortais foi atingida por um veículo enquanto tentava fugir do local.

31 de maio Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

Pelo menos três mortos em tiroteio no Tennessee, EUA

Três pessoas morreram e 14 ficaram feridas após um tiroteio dentro de um bar em Chattanooga, estado do Tennessee, nos EUA.







Duas pessoas morreram com ferimentos de bala e a outra vítima mortal foi atingida por um veículo enquanto tentava fugir do local.É o segundo tiroteio com vítimas mortais a registar-se nas últimas horas nos EUA.