Pelo menos 288 mortos em acidente ferroviário na Índia

O número de mortos causados pelo acidente ferroviário na Índia subiu para 288. O acidente deu-se junto à cidade de Balasore no estado de Odisha, e já é o pior acidente ferroviário na Índia das últimas duas décadas. Tudo aconteceu quando, na tarde de sexta-feira, dois comboios de passageiros colidiram na sequência do descarrilamento de um deles.





Tópicos india comboios acidente

"Estava a dormir. Acordei com o som do comboio a descarrilar", relatou um sobrevivente citado pela agência noticiosa Reuters. "De repente vi entre 10 e 15 pessoas mortas. Consegui sair da carruagem, e aí vi muitos corpos desmembrados."Equipas de resgate e salvamento encontram-se no local, bem como familiares de passageiros em busca de notícias. Rabindra Shau, de 53 anos, contou a sua história ao jornal The Guardian. "Ajudem-me a encontrar o meu filho. Pelo menos ajudem-me com o seu corpo", pediu. Govinda tinha embarcado num dos comboios, o Coromandel Express, em Shalimar.Pelo menos 650 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já se deslocou até Balasore. O ministro da Ferrovia, Ashwini Vaishnaw, fixou indemnizações para os familiares dos mortos, no valor de 1 milhão de rupias (11 mil euros). Os feridos graves receberão 12 mil rupias(136 euros).O acidente ferroviário mais mortífero da Índia ocorreu em 1981, quando um comboio caiu de uma ponte para dentro de um eio no estado de Bihar, matando 800 pessoas.Notícia atualizada às 14h19, com a atualização do número de vítimas mortais.