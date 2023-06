Países Baixos querem avançar com subsídio de arrendamento para jovens que auxiliem idosos

O Governo dos Países Baixos propõe um novo subsídio para jovens entre os 18 e 30 anos que atribui um desconto de 200 euros no arrendamento mensal caso estes se mudem para complexos residenciais para idosos.







Trata-se de um subsídio destinado a combater a solidão dos idosos e a ajudá-los a realizarem as tarefas domésticas, noticiou a agência EFE.Destinado a promover a "vida intergeracional" e a incentivar um maior contacto entre os inquilinos mais jovens e os mais velhos, o subsídio vai ao encontro dos desafios que os Países Baixos enfrentam na prestação de cuidados e apoio à população idosa, enquanto responde às necessidades da geração mais jovem de encontrar habitação a preços acessíveis.A ministra dos Cuidados de Longa Duração e do Desporto, Connie Helder, lançou a proposta e abriu uma consulta até dia 23 para ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre este regime, antes de o viabilizar.A proposta prevê uma redução de 200 euros por mês nas rendas dos quartos das habitações para idosos para os jovens inquilinos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos "que queiram contribuir ativamente para a qualidade de vida e para a interação" entre as gerações, o que promoveria o sentido de comunidade, o benefício mútuo e a compreensão."Estamos a assistir a um aumento relativo do número de pessoas idosas (no país), a um menor número de profissionais de saúde para cuidar delas, à falta de habitação e à solidão entre os jovens. Com este projeto, podemos proporcionar alojamento acessível aos jovens, que podem sempre conversar ou visitar alguém no complexo", disse Connie Helder.Para as pessoas mais velhas, ter jovens a viver perto "dá-lhes mais vitalidade" e "ajuda e apoio extra" se precisarem, pelo que jovens e idosos "podem significar muito uns para os outros e aprender uns com os outros, e viver juntos lado a lado também cria mais compreensão entre eles", explicou.