Pelo menos 17 combatentes pró-Irão mortos em ataque aéreo dos EUA na Síria

Pelo menos 17 combatentes pró-Irão morreram hoje num ataque aéreo dos Estados Unidos contra milícias apoiadas por Teerão no leste da Síria, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).







REUTERS/John Davison

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Estados Unidos EUA Síria Teerão Artigo Anterior Próximo Artigo

"Os ataques destruíram três camiões de munições [...]. Há muitos mortos. Pelo menos 17 combatentes morreram segundo um balanço preliminar, todos membros do Hachd al-Chaabi [coligação de milícias iraquianas pró-Irão]", disse o diretor da organização não-governamental OSDH, Rami Abdel Rahmane.Os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo contra uma "infraestrutura utilizada por milícias apoiadas" por Teerão no leste da Síria, anunciou o Pentágono."Os ataques foram autorizados em resposta a ataques recentes contra funcionários dos Estados Unidos e da Coligação no Iraque, e ameaças contínuas contra estes funcionários", disse o porta-voz do Departamento da Defesa dos EUA, John Kirby, em comunicado.O ataque aéreo contra uma "infraestrutura utilizada por milícias apoiadas pelo Irão no leste da Síria" é a primeira ação militar conhecida sob a égide do Presidente Joe Biden, que iniciou o mandato no final de janeiro.