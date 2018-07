Uma comissão no estado de Virgínia, EUA, estudou o que fazer com os monumentos da Confederação (uma união de estados norte-americanos que, no século XIX, eram esclavagistas e se insurgiram contra Lincoln). Decidiram que deveria ser removida a estátua em honra de Jefferson Davis, presidente da Confederação.



O painel foi constituído por historiadores, polícias locais e, durante um ano, solicitou soluções à população da cidade de Richmond.

Na Monument Avenue, rua onde se encontra esta estátua, também se situam outras quatro em homenagem a figuras da Confederação. A comissão apurou também que deveriam ser erguidos sinais ao pé dos monumentos para que sejam contextualizados historicamente.

A primeira das cinco estátuas a ser erguida foi a do general Robert E Lee, em 1890. As restantes foram construídas no início do século 20. Segundo esta comissão, citando o The Guardian, o monumento a Jefferson Davis é o que representa mais os ideais da Confederação, como a legitimidade da escravatura, que levou à guerra civil nos EUA. A guerra decorreu entre 1861 e 1865 e levou à abolição da escravatura.

No relatório de mais de 100 páginas desta comissão lê-se: "Durante o curso do nosso trabalho, tornou-se cada vez mais claro que a maioria do público percebe que a Monument Avenue não pode ficar como está."

A lei estatal da Virgínia proíbe os governos locais e outros de perturbarem ou interferirem com os monumentos em honra de veteranos da guerra. Algumas cidades como Nova Orleães removeram as estátuas que comemorem personalidades da Confederação.

O presidente da Câmara de Richmond defendeu junto do The Guardian que "estes monumentos não reflectem as qualidades inclusivas, de tolerância e de igualdade que a nossa cidade celebra como valores".

Pensa-se que parte do monumento será transferido para o túmulo de Jefferson Davis que se encontra no Richmond’s Hollywood Cemetery.