Pediatra ajudava pais na Internet. Agora diz-lhes como manter os filhos vivos em guerra

O pediatra Evgeny Komarovsky é célebre na Rússia e na Ucrânia por ajudar os pais com dúvidas que vão do tempo de ecrã aos suplementos alimentares. Seguido por milhões de pessoas no YouTube e redes sociais, os seus conselhos mudaram a partir de 24 de fevereiro de 2022, o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia.