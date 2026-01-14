Parlamento Europeu apoia Centeno e candidato da Letónia para "vice" do BCE

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu decidiu indicar Mário Centeno e Martins Kazaks como "preferidos" na eleição para vice-presidente de Christine Lagarde.
A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu já se pronunciou sobre a corrida a vice-presidente do Banco
Central Europeu (BCE) e decidiu apoiar dois nomes: o português Mário Centeno e o
letão Martins Kazaks.
Centeno
Depois de ouvirem os seis candidatos ao cargo de “vice”
da presidente Christine Lagarde, os coordenadores do órgão, “representando a
maioria da composição do comité, apoiam Martins Kazaks e Mário Centeno como
candidatos preferidos para esta posição”, de acordo com um comunicado emitido
esta quarta-feira.
Entre os seis candidatos, estão quatro atuais líderes de
bancos centrais, dos respetivos países, incluindo Kazaks. Estão também na
corrida os governadores Boris Vujcic (Croátia), Madis Muller (Estónia), e Olli Rehn (Finlândia). Já o lituano
Rimantas Sadzius foi ministro das Finanças do seu país, assim como Mário Centeno,
que saiu do cargo de governador do Banco de Portugal em outubro.
O Eurogrupo irá escolher a 19 de janeiro o novo vice-presidente
do BCE, que irá substituir o espanhol Luis de Guindos, cujo mandato termina em maio. Contudo, se não
houver consenso, a escolha poderá ser feita mais tarde. Depois, haverá uma
audição no Parlamento Europeu, e o conselho de governadores do BCE irá também pronunciar-se, cabendo a nomeação final ao Conselho Europeu.
A candidatura de Centeno foi anunciada no dia 8 de janeiro, tendo sido formalizada pelo Governo português no dia seguinte. Na altura, o ex-ministro das Finanças disse ter sido "incentivado por contactos europeus mantidos durante o período em que exerci funções como governador do Banco de Portugal”, referiu.
A entrada na corrida foi justificada também pelo seu "persistente contributo para o aprofundamento da integração europeia, sustentado na experiência adquirida” ao longo do seu percurso profissional.