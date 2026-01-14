Parlamento Europeu apoia Centeno e candidato da Letónia para "vice" do BCE

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu decidiu indicar Mário Centeno e Martins Kazaks como "preferidos" na eleição para vice-presidente de Christine Lagarde.

Depois de ouvirem os seis candidatos ao cargo de “vice” da presidente Christine Lagarde, os coordenadores do órgão, “representando a maioria da composição do comité, apoiam Martins Kazaks e Mário Centeno como candidatos preferidos para esta posição”, de acordo com um comunicado emitido esta quarta-feira.

Entre os seis candidatos, estão quatro atuais líderes de bancos centrais, dos respetivos países, incluindo Kazaks. Estão também na corrida os governadores Boris Vujcic (Croátia), Madis Muller (Estónia), e Olli Rehn (Finlândia). Já o lituano Rimantas Sadzius foi ministro das Finanças do seu país, assim como Mário Centeno, que saiu do cargo de governador do Banco de Portugal em outubro.

O Eurogrupo irá escolher a 19 de janeiro o novo vice-presidente do BCE, que irá substituir o espanhol Luis de Guindos, cujo mandato termina em maio. Contudo, se não houver consenso, a escolha poderá ser feita mais tarde. Depois, haverá uma audição no Parlamento Europeu, e o conselho de governadores do BCE irá também pronunciar-se, cabendo a nomeação final ao Conselho Europeu.

A candidatura de Centeno foi anunciada no dia 8 de janeiro, tendo sido formalizada pelo Governo português no dia seguinte. Na altura, o ex-ministro das Finanças disse ter sido "incentivado por contactos europeus mantidos durante o período em que exerci funções como governador do Banco de Portugal”, referiu.

A entrada na corrida foi justificada também pelo seu "persistente contributo para o aprofundamento da integração europeia, sustentado na experiência adquirida” ao longo do seu percurso profissional.