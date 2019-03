Parlamento britânico vota acordo do Brexit esta sexta-feira

Uma vez mais, o acordo de saída delineado por Theresa May com a União Europeia, vai ser votado no parlamento britânico. O "speaker", John Bercow, anunciou ter aceitado a votação para esta sexta-feira, 29 de março – que era a data inicialmente avançada para a saída do Reino Unido da União Europeia.

O divórcio não acontece amanhã, mas "a papelada" para avançar com o processo – ou seja, os termos acordados com a UE – é então novamente votada. Este acordo melhorado tinha já sido votado e chumbado. O que muda, então, agora? O facto de a primeira-ministra britânica ter ontem dito aos deputados conservadores que se o acordo de saída for aprovado no Parlamento, deixará o seu lugar à disposição. Além disso, Bercow tinha dito que só aceitaria nova votação se houvesse novidades nos termos a serem postos a escrutínio.

Na quinta-feira passada, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou que Theresa May tinha concordado adiar o Brexit até 22 de maio, caso os deputados britânicos aprovassem o acordo de saída, ou até 12 de abril, caso o texto fosse novamente chumbado.

Ontem houve mais desenvolvimentos, com a alteração ao instrumento estatutário de aplicação do Artigo 50.º do Tratado de Lisboa a ser aprovada no parlamento britânico. Ou seja, o Brexit não irá, de forma alguma, acontecer amanhã. Sobram então as duas referidas datas em que se pode dar a saída do Reino Unido da União Europeia: 12 de abril sem acordo ou 22 de maio com acordo aprovado no parlamento.

Um último esforço de May

A primeira-ministra jogou tudo num esforço de última hora para ainda esta sexta-feira promover uma terceira (e derradeira?) votação do seu acordo de saída, sabendo de antemão que o líder do parlamento, John Bercow, já tinha avisado que só seria novamente votado se fosse alvo de alterações substanciais. Ou seja, disse não aceitar que o acordo de saída fosse votado uma terceira vez se permanecesse inalterado.

Assim, 29 de março continua a ser determinante, já não por ser a data para a concretização da saída britânica da UE, mas por ser o dia em que May esgota as possibilidades para aprovar o acordo firmado com Bruxelas.

Se é improvável que a primeira-ministra obtenha o apoio necessário junto de deputados trabalhistas, May está obrigada a negociar com o DUP e com um Partido Conservador muito dividido não apenas em relação ao melhor caminho para o Brexit mas também quanto à sucessão da líder. Em ambos os casos o jogo é disputado, em grande medida, por três tendências: "remainers", "brexiters" e "hard-brexiters".

O secretário-geral trabalhista, Jeremy Corbyn, não deixou passar em claro a disponibilidade agora demonstrada pela fação rebelde "torie" para apoiar o acordo de May, defendendo que o impasse no Brexit acontece apenas porque os conservadores estão a colocar as suas ambições pessoais acima do interesse do país.

Esta sexta-feira ficam a faltar precisamente duas semanas para o dia 12 de abril, data até à qual o Reino Unido tem de fazer chegar uma proposta alternativa para o Brexit, isto se até lá não for aprovado nenhum acordo de saída. Caso não se verifique nenhuma das situações, consuma-se o cenário mais temido de um Brexit caótico.

Se até ao final do dia de amanhã a primeira-ministra May tiver alcançado a pretendida aprovação do acordo, então o Reino Unido abandona o bloco europeu a 22 de maio. Ainda com tantas possibilidades em cima da mesa, a UE não exclui um adiamento mais longo do Brexit (possivelmente até março de 2020). Cenários não faltam, as certezas é que escasseiam.