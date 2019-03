O momento polémico foi muito criticado pelos católicos e o Vaticano reagiu à polémica.

O Papa Francisco estava a receber os tradicionais cumprimentos no final de uma celebração no santuário do Loreto, em Itália, quando começou a afastar os fiéis e a impedir que estes beijassem o anel papal, também conhecido como o anel do pescador.



O momento foi filmado e rapidamente as imagens se escpalharam nas redes sociais, levando a que muitos católicos criticassem a atitude do Sumo Pontífice.









Esta quinta-feira, chegou a resposta do Vaticano, através do gabinete de comunicação. Alessandro Gisotto, revelou que falou com o Papa e que este lhe explicou pessoalmente a sua atitude.

"Foi simplesmente uma questão de higiene. Ele gosta de abraçar e de ser abraçado", revelou aos jornalistas.