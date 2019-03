"Estou preparada para abandonar o meu cargo mais cedo do que esperava se conseguir uma saída suave e ordeira do Brexit", disse aos deputados do seu próprio partido, segundo a imprensa britânica, numa reunião à porta fechada.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, garantiu aos deputados do Partido Conservador que se demite caso estes aprovem o acordo por ela negociado para a saída do Reino Unido da União Europeia.