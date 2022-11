Papa propõe que cristãos celebrem a Páscoa no mesmo dia a partir de 2025

Vatican Media/Handout via REUTERS

O papa Francisco propôs este sábado ao patriarca da Igreja Assíria do Oriente, Mar Awa III, que a partir de 2025 todos os cristãos celebrem a Páscoa no mesmo dia.





"Estamos disponíveis para aceitar qualquer proposta, mas devemos fazê-lo todos juntos. O ano de 2025 é uma data importante: comemoramos o aniversário do primeiro Concílio, mas também é uma data importante porque nesse ano celebraremos a Páscoa no mesmo dia e na mesma data. Mas, tenhamos a coragem de pôr fim a esta divisão, que às vezes faz rir...", disse o Papa.Francisco recebeu o patriarca da Igreja Assíria do Oriente no Palácio Apostólico do Vaticano antes de viajar para Asti (no norte da Itália) para visitar os seus parentes, almoçar com a sua família e comemorar o aniversário de um primo de 90 anos.O Papa expressou sua gratidão "pelos laços forjados nas últimas décadas" e recordou "o caloroso abraço em Erbil" que compartilhou com Mar Gewargis III, durante a viagem ao Iraque, no final da celebração eucarística.Em particular, Francisco agradeceu a Mar Awa III por "dar voz ao desejo de encontrar uma data comum para os cristãos celebrarem a Páscoa"."Estou disposto – mas não sou só eu, toda a Igreja Católica está disposta a seguir o que disse São Paulo VI", concluiu o Papa.