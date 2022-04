"Não prejudicamos os outros", mas "faremos tudo para preteger a nossa pátria". A mensagem do patriarca russo

O líder da Igreja Ortodoxa russa presidiu este domingo a uma missa na Catedral das Forças Armadas, onde apelou aos soldados para defender o seu país "como só os russos podem fazer". Luxuosamente decorada, a catedral, inaugurada há dois anos em Kubinka, perto de Moscovo, acolheu as palavras do patriarca Kirill, um apoiante próximo do presidente russo Vladimir Putin.