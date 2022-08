Os dois líderes vão estar presentes num evento no Cazaquistão, mas a igreja russa considera que o momento não é oportuno para "encontros à margem".

Papa Francisco não se vai reunir com patriarca da Igreja Ortodoxa

Apesar das expectativas, o Papa Francisco não se deverá reunir pessoalmente com Kirill – o líder máximo da Igreja Ortodoxa – durante a visita ao Cazaquistão. Os dois chefes da igreja vão estar de facto juntos no país, mas apenas para participarem no VII Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais.