Países Baixos regressam a confinamento parcial a partir de sábado

Primeiro-ministro anunciou confinamento parcial que durará pelo menos três semanas, em virtude do crescimento do número de novos casos de infecção ao longo da última semana.

Os Países Baixos serão o primeiro país na Europa Ocidental a entrar num novo confinamento parcial desde o verão, à medida que uma quarta vaga parece assombrar o inverno na Europa. De acordo com o jornal Guardian, as novas restrições a serem implementadas são motivadas pelo número recorde de novas infeções de Covid-19 que o país tem registado nas últimas semanas. Só esta sexta-feira, foram reportadas 16.287 novas infeções nas últimas 24 horas. As medidas foram anunciadas à população esta tarde pelo primeiro-ministro Mark Rutte e entrarão em vigor este sábado, durando pelo menos três semanas.