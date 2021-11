Covid-19: A vacinação do Poupas tornou-se um tema político nos EUA

O Poupas, da Rua Sésamo, levou a vacina contra a covid-19 na asa e esta narrativa causou ira entre alguns dos conservadores norte-americanos que acusam o programa infantil de ser um veículo de propaganda governamental.

"Levei a vacina contra a covid-19 hoje! A minha asa está um pouco dorida, mas vai dar uma proteção extra ao meu corpo que me vai manter a mim e aos outros saudáveis", podia ler-se na página do pássaro amarelo no Twitter. Dezenas de utilizadores daquela rede social parabenizaram a mascote pela decisão de se vacinar e ajudar a manter os outros seguros. Entre os que agradeceram a atitude da personagem estava o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas houve também quem visse nesta partilha uma atitude com fins perversos.

O senador republicano do Texas e antigo candidato presidencial Ted Cruz respondeu à publicação da personagem da Rua Sésamo, escrevendo: "Propaganda governamental direcionada ao teu filho de cinco anos". A idade referida por Cruz não é inocente. Recentemente a vacinação nos Estados Unidos foi aberta a crianças entre os 5 e os 11 anos e foi nesse contexto que o Poupas foi vacinado. Apesar de ser uma das personagens centrais desde o início da série, que estreou em 1969, Poupas continua a ter apenas seis anos.