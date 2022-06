Pussy Riot: “Queremos que as pessoas vejam e ouçam a verdade”

Músicas, ativistas, performers, as Pussy Riot andam desde o dia 12 de maio numa digressão europeia de dezanove datas para protestar contra “a guerra de Putin” e apoiar a população da Ucrânia. Porto, no dia 8, e Lisboa, no dia 9 de junho, são as últimas paragens de “Riot Days”, que não encerra, contudo, uma luta que vem sendo travada desde 2011.