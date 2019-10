Os outros casos de pessoas encontradas mortas em camiões

Os 39 migrantes mortos, encontrados hoje, 23 de outubro, no contentor de um camião, vindos da Bulgária, num bairro industrial do Essex, em Inglaterra, estão longe de ser caso único, isolado, na História recente do mundo.

Já este ano, a 26 de agosto, em Alexandroupolis, Grécia, um jipe que levava 16 migrantes foi abandonado depois de chocar contra um canal de irrigação. Seis deles morreram e dez ficaram feridos. Antes, a 6 de julho, na autoestrada 29, na Holanda, um migrante, vindo da Eritreia, saltou de um camião em pleno andamento, tendo sido então descoberto que nele seguiam outros sete.

Já em julho de 2017 foi preso o condutor de outro camião, este num parque de estacionamente de San Antonio, no Texas, que transportava 29 imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Quando foi descoberto, oito já estavam mortos e outros dois acabaram por morrer no hospital.

O caso mais grave data, no entanto, de 2015: a 27 de agosto, a polícia austríaca descobriu, numa estação de serviço da autoestrada 4, a sul de Budapeste, Hungria, um camião onde seguiam 71 migrantes – da Síria, Iraque e Afeganistão –, incluindo oito crianças. Quando foi dado o alerta, por um funcionário, alertando para um derramamento de líquidos da carga, percebeu-se que todos se encontravam mortos. As investigações conduziram a quatro responsáveis, que há muito faziam tráfico humano, entretanto condenados a prisão perpétua.

Também na Áustria, um camião chocou com outro, na cidade de Nickelsdorf, a 24 de agosto de 2015. Lá dentro seguiam entre 70 e 90 migrantes, 37 dos quais ficaram feridos no acidente. Antes, a 21 de agosto, outro camião capotou na cidade austríaca de Amstetten, transportando 30 migrantes, 24 dos quais ficaram feridos no acidente.