A carga encontrada com 39 corpos num camião em parque industrial de Essex terá chegado ao Reino Unido na madrugada desta quarta-feira a partir da cidade portuária de Zeebrugge, na Bélgica.

De acordo com as autoridades britânicas, a carga terá atracado na zona de Thurrock pelas 00h30 desta quarta-feira, com o camião a recebê-la a ser originário da Irlanda do Norte e a ter abandonado o porto 30 minutos depois. O jornal belga Le Soir indica que a sua procuradoria-geral do país já abriu uma investigação para apurar os factos.

O condutor da unidade, que os meios de comunicação britânicos acreditam ser Mo Robinson, um motorista de camiões de Portadown, no centro da Irlanda do Norte, exibe no seu perfil nas redes sociais fotografias junto a veículos de transporte de cargas.

Robinson terá sido detido por suspeitas de homicídio depois de ter sido descoberto "um contentor de camião com pessoas dentro no Parque Industrial de Waterglade" por volta das 1h40 da manhã desta quarta-feira.

A polícia de Essex tinha indicado anteriormente que o veículo era originário da Bulgária e teria entrado no Reino Unido, através do norte de França, pelo porto galês de Holyhead, durante o fim de semana.

Em comunicado, o primeiro-ministro búlgaro, Boyko Borisov, indicou que esse camião foi registado na cidade de Varna em nome de uma empresa, cuja "proprietária é uma cidadã irlandesa". A rádio búlgara BNR indicou que o veículo foi registado no país a 19 de junho de 2017 e que saiu da Bulgária no dia seguinte.

A prioridade no local é agora "identificar os corpos", com a polícia de Essex a referir que o camião e a carga vão ser retirados.