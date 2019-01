Opus Dei pagou 977 mil dólares a vítima de assédio sexual

O agressor era um dos mais conhecidos padres norte-americanos. A Opus Dei lamenta todo o sofrimento causado à vítima e informa que o sacerdote sofre de Alzheimer e está retirado.

A organização católica Opus Dei (Obra de Deus em Latim) pagou 977 mil dólares (aproximadamente 875 mil euros) a uma vítima que apresentou uma queixa por "má conduta sexual" contra o padre C. John McCloskey (na imagem, à esquerda), atualmente com 64 anos. A queixa data de 2002 e o pagamento de 2005, mas o caso só foi tornado público esta segunda-feira à noite, pelo jornal norte-americano The Washington Post.



Aquando do pagamento da quantia, McCloskey ocupava o cargo de diretor do Centro de Informações Católicas em Washington. Desde 2005 que as suas aparições públicas reduziram em número, sem nenhuma explicação aparente. Aquando da queixa, McCloskey era um dos principais nomes da Igreja nos EUA. Membro da Opus Dei é considerado o responsável pela conversão ao catolicismo de importantes líderes políticos estado-unidenses, como Newt Gingrich.



A vítima contou ao jornal norte-americano que estava a ser acompanhada espiritualmente pelo padre enquanto atravessava uma depressão grave e uma crise no seu casamento. Terá sido durante esse período de fragilidade que o padre terá tido uma "má conduta sexual" para com a vítima que preferiu não ser identificada. Segundo a queixosa, o padre "apalpou-a" diversas vezes durante o acompanhamento pastoral.



A alegada vítima confessou ao jornal ter tido tal vergonha pelos avanços do padre que a sua depressão foi agravada e a mulher ficou incapaz de manter o seu trabalho de grandes responsabilidades. "Eu adoro a Opus Dei, mas fui apanhada nesta trama - fui à confissão, a pensar que tinha feito algo que representou uma tentação àquele homem pio e que tinha passado os limites", confessou ao jornal.



Segundo a Opus Dei o padre sofre Alzheimer em estado avançado e "não desempenha nenhuma tarefa pastoral há vários anos".



O caso não será isolado, revela o Washington Post, que escreve que há ainda uma segunda mulher que se queixa de ter sido "inapropriadamente abraçada" pelo padre e há referência de uma terceira vítima, que a Opus Dei afirmou estar a tentar contactar para verificar a veracidade das queixas.



O líder da Opus Dei Thomas Bohlin lamentou as ações "altamente prejudiciais e dolorosas para com a mulher" e afirmou que a instituição católica "está muito arrependida por tudo o que a mesma sofreu".



De promessa de Wall Street a sacerdote mediático

C. John McCloskey licenciou-se em economia e era uma das grandes promessas de Wall Street . No entanto, decidiu abandonar essa vida para se dedicar ao sacerdócio. Tornou-se figura habitual de televisão e um defensor do conservadorismo na América.Já como sacerdote com grande visibilidade mediática chegou a afirmar que a Igreja Católica nunca deixaria de condenar o controlo da natalidade, do divórcio e da homossexualidade.