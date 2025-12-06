Sábado – Pense por si

Onze mortos em ataque a albergue de trabalhadores na África do Sul

Lusa 10:54
Entre os mortos está uma criança de três anos e dois adolescentes.

Três homens armados invadiram este sábado um albergue de trabalhadores em Pretória, capital da África do Sul, matando 11 pessoas, incluindo uma criança de três anos e dois adolescentes, anunciou a polícia.

"Posso confirmar que, no total, 25 pessoas foram baleadas", das quais 14 foram hospitalizadas, disse a porta-voz da polícia, Athlenda Mathe.

Segundo a porta-voz, 10 pessoas morreram no local, no município de Saulsville, situado a 18 quilómetros a oeste de Pretória, e outra vítima acabou por morrer no hospital, segundo a mesma fonte.

