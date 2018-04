O secretário-geral da ONU, António Guterres, exortou este sábado os estados membros a exercerem moderação e se absterem de qualquer acção que possa levar a uma escalada após os ataques contra a Síria."Eu apelo a todos os Estados membros para que exerçam contenção nestas circunstâncias perigosas e para evitar todos os actos que possam agravar a situação e agravar o sofrimento do povo sírio", refere António Guterres em comunicado citado pela AFP.O secretário-geral adiou uma viagem planeada à Arábia Saudita para gerir as consequências da operação militar lançada em conjunto pelos Estados Unidos, Reino Unido e a França contra o governo de Bashar al-Assad."Qualquer uso de armas químicas é horrível", assinala Guterres, destacando a importância de agir de acordo com a Carta da ONU e o direito internacional.A intervenção militar ocidental contra a Síria não foi autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU.EUA, França e Reino Unido lançaram na madrugada deste sábado um ataque contra as "capacidades de armamento químico" do governo sírio de Bashar al-Assad, em resposta a um alegado ataque químico.O presidente dos EUA, Donald Trump, explicou que a ofensiva teve como objectivo "estabelecer um forte elemento de persuasão contra a produção, propagação e uso de armas químicas" por parte de Assad.A acção combinou ataques aéreos e mísseis projectados desde navios no Mediterrâneo, segundo informação do Pentágono.