O ataque durou uma hora e teve três alvos. Três países falam em ataques monstruosos. A Rússia avisa que esta atitude vai ter consequências. ONU pede contenção.





EUA, Reino Unido e França lançaram um ataque aérea conjunto à Síria que foi apoiado pela NATO na madrugada deste sábado. O ataque surge como uma resposta ao alegado ataque com recurso a armas químicas levado a cabo pelo regime de Bashar al-Assad em Douma, na passada semana. Esse ataque causou 70 mortos e centenas de feridos.



Theresa May, Emmanuel Macron e Donald Trump, os líderes dos três países que levaram a cabo o ataque aéreo, confirmaram a acção durante a madrugada. Donald Trump anunciou que os EUA lançaram "ataques de precisão" contra alvos associados com o programa de armas químicas da Síria.



Segundo o Pentágono informou, a Rússia não foi avisada previamente do ataque dos aliados.



Anatoly Antonov, o embaixador russo nos EUA, queixou-se de que Moscovo não foi avisado e considerou que "a Rússia está a ser ameaçada". Antonov deixou ainda um aviso: "Nós alertamos que estas ações não deixarão de ter consequências".





Le samedi 7 avril 2018, à Douma, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été massacrés à l’arme chimique.

La ligne rouge a été franchie.

J’ai donc ordonné aux forces armées françaises d’intervenir. https://t.co/Vt9LcFcFzH pic.twitter.com/Dc726PHfAR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 de abril de 2018

O ataque consistiu numa ofensiva contra três pontos onde serão produzidas e armazenadas armas químicas, informou o Pentágono. O primeiro ataque aconteceu perto de Damasco e o objectivo era um centro de investigação científica utilizado para a "investigação, desenvolvimento, produção e testes de armas químicas e biológicas".O segundo objectivo dos EUA e aliados europeus foi um depósito de armas químicas situado a oeste de Homs e o terceiro foi um armazém de armas químicas e um "importante centro de comandos", ambos situados perto do depósito de armas químicas a oeste de Homs, informou o chefe do Estado Maior Conjunto dos EUA, o general Joseph Dunford."Os objectivos que foram atacados e destruídos estavam associados ao programa de armamento químico do regime sírio. Também seleccionamos objectivos que minimizassem o risco para civis inocentes", afirmou Dunford durante uma conferência de imprensa.O ministério da Defesa do Reino Unido indicou que quatro aviões de combate Tornados da Força Aérea Real (RAF) participaram no ataque "com êxito" na Síria contra um armazém militar do regime de Bashar Al Asad.Trump, durante o seu discurso na Casa Branca, condenou os ataques químicos "monstruosos" e comprometeu-se a manter a operação durante "o tempo que for necessário", apelando ainda a que a Rússia deixasse de apoiar o regime sírio e acusou Moscovo de não cumprir o prometido ao não eliminar as armas químicas.Já Theresa May considerou que não existia "alternativa ao uso da força", para justificar o ataque em terras sírias."Não podemos tolerar a banalização do uso das armas químicas", salienta Macron em comunicado, depois de ter confirmado a ordem para que as forças armadas interviessem na Síria.Macron informou que o ataque "está circunscrito às operações do regime sírio que permitem a produção e utilização de armas químicas", ideia que está em linha com os "ataques de precisão" anunciados por Donald Trump.O presidente francês anunciou ainda que será aberto um debate parlamentar sobre o tema.O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, declarou o seu apoio ao ataque conjunto dos EUA, Reino Unido e França a instalações de armas químicas na Síria. Stoltenber considerou que tal "reduzirá a capacidade do regime" de Assad de voltar a atacar a população com este tipo de armas. O diplomata considerou como "inaceitável" o uso de armas químicas, afirmando que os responsáveis pela utilização deste material bélico devem ser responsabilizados."A NATO condenou sistematicamente o uso continuado por parte da Síria de armas químicas como uma clara violação das normas e acordos internacionais", afirmou o secretário-geral numa declaração publicada na página da Internet da NATO.Do lado sírio, a agência estatal SANA assegurou que as forças de segurança do país "estão a fazer frente" ao ataque conjunto dos países aliados.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos estados membros a exercerem moderação e se absterem de qualquer acção que possa levar a uma escalada após os ataques contra a Síria.

"Apelo a todos os Estados membros para que exerçam contenção nestas circunstâncias perigosas e para evitar todos os atos que possam agravar a situação e agravar o sofrimento do povo sírio", refere António Guterres em comunicado citado pela AFP.