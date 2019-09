ONU alerta para redução de espaço democrático no Brasil

A Alta-Comissária da Organização das Nações Unidas ( ONU ) para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse, esta quarta-feira, que há um "estreitamento do espaço democrático" no Brasil . "Nos últimos meses, vimos um encolhimento do espaço cívico e democrático, caracterizado por ataques contra defensores dos direitos humanos, restrições ao trabalho da sociedade civil [no Brasil]", disse Michelle Bachelet, em conferência de imprensa.A Alta-Comissária também relatou um aumento no número de pessoas mortas pela polícia no país, liderado pelo presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro . A responsável frisou que este tipo de violência afeta desproporcionalmente os negros e as pessoas que vivem nas favelas do país.Bachelet criticou o "discurso público que legitima execuções sumárias" e a persistência da impunidade no Brasil e o desejo do Governo de liberalizar a posse de armas.Quanto aos defensores dos direitos humanos, pelo menos oito foram mortos no país entre janeiro e junho, disse a Alta-Comissária para Direitos Humanos da ONU, acrescentando que a maioria das mortes ocorreu após disputas de terras.Bachelet frisou que a exploração ilegal de recursos naturais, principalmente para a agricultura, silvicultura e mineração terá gerado essa violência relacionada com a proteção do meio ambiente em todo o país, que atinge especialmente as comunidades indígenas.As críticas da alta-comissária aconteceram após o presidente brasileiro ter defendido novamente a exploração económica da maior floresta tropical do planeta, a Amazónia.Desde que assumiu o cargo, em janeiro, Bolsonaro incentivou o desenvolvimento da agricultura e pecuária na Amazónia e expressou apoio à mineração, inclusive em reservas indígenas.Membros de tribos da floresta amazónica enfrentam há muito pressão de mineradores, criadores de gado e madeireiros, mas ativistas de direitos humanos apontam que as ameaças aumentaram desde a eleição de Bolsonaro.Além disso, a desflorestação tem avançado rapidamente neste ano em ações provocadas por pessoas interessadas em tomar a posse das terras públicas da Amazónia."Em relação à Amazónia, 33% dos incêndios ocorrem em terras indígenas ou em áreas protegidas", disse Bachelet."Dissemos ao Governo [brasileiro] que deveria proteger defensores dos direitos humanos, defensores do meio ambiente, mas também investigar o que poderia desencadear violência contra eles", concluiu a Alta-Comissária dos Direitos Humanos da ONU.