Sábado – Pense por si

Mundo

ONG confirma libertação de pelo menos 56 presos políticos na Venezuela

Lusa 07:54
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

Governo afirma que 116 saíram em liberdade mas não revela os nomes.

Organizações não governamentais (ONG) e a oposição da Venezuela confirmaram que pelo menos 56 presos políticos foram libertados desde quinta-feira, enquanto o Governo afirma que 116 saíram em liberdade, mas sem revelar os nomes.

Manifestação na Venezuela a pedir a libertação dos presos políticos
Manifestação na Venezuela a pedir a libertação dos presos políticos AP

A ONG venezuelana Foro Penal, que até domingo contabilizava pouco mais de 800 presos políticos, confirmou a libertação de 56 pessoas até às 21:15 de segunda-feira (01:15 de hoje em Lisboa).

Segundo o balanço mais recente da Foro Penal, o número de presos políticos incluía 86 pessoas com nacionalidade estrangeira ou com dupla nacionalidade, entre os quais cinco lusovenezuelanos.

O principal bloco de oposição da Venezuela contabilizou um total de 73 libertações até à mesma hora e exigiu que as autoridades acelerem o processo para que "o sofrimento dos presos políticos e das suas famílias cesse finalmente".

"Mantemo-nos vigilantes, aguardando novas libertações, até que todos os presos políticos sejam libertados", acrescentou a Plataforma Democrática Unitária (PDU), que divulgou uma lista com os nomes dos libertados.

A coligação salientou que “quase mil pessoas” continuam detidas por motivos políticos, numa situação que constitui uma “tática deliberada de protelação” e mostra um “escárnio inaceitável”.

Este cenário “é agravado por muitos dos libertados terem estado sujeitos a medidas cautelares pesadas”, acrescentou a PDU, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Horas antes, o Governo da Venezuela tinha anunciado a libertação de 116 presos políticos, explicando que resultam de uma revisão integral dos processos, enquadrada numa política de “justiça, diálogo e preservação da paz”.

"Estas medidas foram benéficas para as pessoas privadas de liberdade por factos relacionados com a perturbação da ordem constitucional e a atenção à estabilidade da nação", explicou o Ministério do Serviço Penitenciário, num comunicado.

Na quinta-feira, o presidente do parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou a libertação de um "número significativo" de pessoas.

Desde então, familiares de presos políticos têm passado a noite junto a várias prisões, como El Rodeo I, perto de Caracas, aguardando a sua libertação.

Na segunda-feira, familiares de colombianos presos na Venezuela realizaram uma vigília à luz das velas junto à Ponte Internacional Simón Bolívar, que liga os dois países.

Sob o lema "Apoiem as famílias dos presos políticos", dezenas de pessoas reuniram-se para exigir a libertação de 19 colombianos que, segundo eles, estão injustamente presos em cadeias venezuelanas há anos.

A ONG Justiça, Encontro e Perdão solicitou, através da rede social X, que o processo seja realizado "com total transparência, informação verificável e sem atrasos".

O anúncio das libertações ocorreu após pressão do Presidente norte-americano, Donald Trump, que afirmou ter influência direta sobre o processo político em Caracas depois da captura de Nicolás Maduro.

Artigos Relacionados
Tópicos Presa Crime lei e justiça Política Processo político Venezuela PDU Foro Penal Nicolás Maduro Donald Trump Jorge Rodríguez
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

ONG confirma libertação de pelo menos 56 presos políticos na Venezuela