Este mês poderá ser crítico para a Europa em termos de temperaturas muito altas. Vários países já emitiram alerta, incluindo territórios mais a norte, como a Alemanha e a Bélgica.





Um agricultor de 45 anos, de Murcia, em Espanha, e um bombeiro que combatia um incêndio em Tarragona estão em estado grave devido ao calor.

A Europa está em alerta com uma onda de calor que está a afetar a zona central do continente, causada por uma massa de ar quente provinda do deserto do Saara. As temperaturas poderão exceder as máximas alguma vez sentidas nestas regiões no mês de junho.

Os países mais afetados pela vaga de calor serão a França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Holanda e Suíça, que estão em alerta laranja.