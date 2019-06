O breve encontro entre Donald Trump e Pedro Sánchez na cimeira do G20 ficou marcado pelo gesto do presidente norte-americano que, enquanto ainda estava a falar com este, parecendo está a mandar o líder espanhol sentar-se.

Sánchez sorri e senta-se, parecendo não dar importância ao sucedido.

O El País ressalta que os dois lideres se cumprimentaram com cordialidade e apertaram as mãos. O presidente norte-americano terá dito ainda que gostava muito de Espanha.

Pedro Sánchez foi visto ainda a cumprimentar Mohamed Bin Salman, o príncipe saudita debaixo de fogo pela sua possível implicação na morte do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.