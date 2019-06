Este mês poderá ser crítico para a Europa em termos de temperaturas muito altas. Vários países já emitiram alerta, incluindo territórios mais a norte, como a Alemanha e a Bélgica.

Em Espanha, o último boletim da agência meteorológica AEMET lançou um alerta de calor e avisa que a temperatura "ultrapassará 35º C em amplas zonas do interior peninsular; inclusive é bastante provável que a temperatura atinja ou ultrapasse 40º C em áreas do centro".