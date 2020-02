Organização Mundial da Saúde desmentiu, esta quarta-feira, que tenham sido descobertos medicamentos "inovadores" que curam o novo coronavírus que já matou pelo menos 490 pessoas. "Não são conhecidos tratamentos eficazes para o 2019-nCoV", disse o porta-voz da OMS, citado pela Reuters.A organização reagiu a uma notícia da televisão chinesa que dava conta que uma equipa de investigadores da Universidade de Zhejiang tinha descoberto um medicamento efetivo contra o vírus. Também a a Sky News assegurou que um grupo de investigadores tinha feitos "descobertas significaticas" no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.

A China elevou hoje para 490 mortos e mais de 24.300 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei, colocada sob quarentena. Foram 64 as mortes na China registadas nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de Pequim.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países, o último novo caso identificado na Bélgica. Há um morto nas Filipinas e um outro em Hong Kong.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.