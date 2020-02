Coronavírus: bebé de um dia infetado. Mãe terá transmitido a doença

Um bebé com 30 horas de vida foi diagnosticado com coronavírus em Wuhan , na China, e os médicos do Wuhan Children Hospital acreditam que as mulheres grávidas infetadas poderão passar a doença para os bebés. O recém-nascido é a pessoa mais nova infetada com o novo coronavírus - que já matou 490 pessoas na China e infetou mais de 24 mil.Depois de ter sido sujeito a exames, com apenas 30 horas de vida, o bebé que nasceu no dia 2 de fevereiro foi diagnosticado com o novo coronavírus (2019-nCoV). Os médicos acreditam que terá havido transmissão do vírus entre a mãe e o bebé durante a gravidez, já que a mãe foi diagnosticada antes de dar à luz.De acordo com os médicos, o recém-nascido tem os sinais vitais estáveis e não tem febre nem tosse. No entanto, tem sofrido episódios de falta de ar. Raios-x ao tórax indicaram sinais de infeção e deficiências no funcionamento do fígado."Isso relembra-nos que temos de prestar atenção à possibilidade de transmissão do coronavírus de mãe para filho", explicou esta quarta-feira à Reuters Zeng Lingkong, chefe do departamento de neonatologia daquele hospital.O novo coronavirus surgiu em dezembro na cidade de Wuhan e continua a propagar-se. Nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde de Pequim, registaram-se 64 mortes na China