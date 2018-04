Num momento em que continua a aumentar o clima de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, o embaixador russo nas Nações Unidas fala na importância de evitar uma guerra entre as duas potências mundiais. "A prioridade imediata é evitar o risco de guerra", afirmou esta quinta-feira Vassily Nebenzia, citado pela Reuters. O responsável acusou Washington de estar a colocar a paz internacional em risco.





Um ataque aéreo na Síria pelos norte-americanos poderia resultar num confronto militar entre os países. Com a escalada de tensão relativa à Síria, e após o presidente norte-americano Donald Trump ter garantido que "os mísseis" estavam "a caminho" , o embaixador russo garante que é preciso acalmar os ânimos, acusando os Estados Unidos de adoptar uma atitude "muito belicista".

Sobre a possibilidade de um confronto entre os Estados Unidos e a Rússia – se Washington decidir intervir na Síria na sequência do alegado ataque químico –, o responsável não exclui possibilidades. "Não podemos excluir quaisquer possibilidades, infelizmente, porque vimos as mensagens que estão a vir de Washington. As mensagens tinham um teor muito belicista", disse Nebenzia.

A situação "é muito perigosa", avisou. "Eles sabem que nós estamos lá [na Síria], gostaria que houvesse um diálogo através dos canais apropriados, para evitar quaisquer evoluções perigosas para esta situação. Esperamos não chegar a um ponto sem retorno".



Vassily Nebenzia pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para reunir esta sexta-feira para discutir a possibilidade de uma acção militar do ocidente.