OMS diz ter 'pistas importantes' sobre a origem da covid-19

Em meados de janeiro, uma equipa de investigadores e especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) chegou à China para investigar a origem do novo coronavírus, detetado pela primeira vez em Wuhan no final de 2019. Após duas semanas de investigação, um dos especialistas avança que foram encontradas "pistas importantes" sobre o papel do mercado de peixe e marisco onde vírus foi detetado inicialmente.







wuhan covid coronavírus Getty Images

O zoólogo Peter Daszak, um dos investigadores em Wuhan, antecipa que as descobertas deverão ser reveladas nos próximos dias. Citado pela Bloomberg , o especialista afirmou que a equipa de investigadores visitou os principais locais da cidade e centros de pesquisa para descobrir "pistas reais sobre o que aconteceu".Na sexta-feira, Daszak assegurou que a investigação "é o começo de, com sorte, uma compreensão profunda do que aconteceu, que nos permitirá deter a próxima pandemia".O objetivo desta equipa é identificar a fonte zoonótica do vírus e a sua rota até infetar a população.Para encontrar uma resposta, os especialistas puseram em cima da mesa todas as hipóteses, incluindo a de que o vírus tivesse sido criado em laboratório. No entanto, segundo Peter Daszak, não existe "nenhuma evidência" de que o vírus tenha sido criado em laboratório.

Em fevereiro e julho de 2020, duas equipas de especialistas visitaram a China com o mesmo objetivo da atual missão, mas poucos pormenores foram divulgados sobre a origem de um vírus que já matou mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo.