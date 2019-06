"Obrigada por me salvarem a mim e a todos os menores de Madrid". Assim termina a carta que um rapaz de 14 anos, com síndrome de Asperger, escreveu à Unidade de Família e Mulher da Polícia Nacional de Madrid, Espanha. As palavras serviram para agradecer a detenção de um homem de 56 anos que abusou sexualmente dele.

O pederasta, a quem o jovem chamou Óscar, foi detido graças à colaboração do menor com os investigadores, escreve o El Mundo, que partilhou a carta. Depois de marcado um encontro, as autoridades detiveram o suspeito no distrito de Hortaleza.