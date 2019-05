Por convite do bispo de Angra, D. João lavrador, o arcebispo José Avelino Bettencourt preside este ano às solenidades do Santo Cristo, as maiores festas do arquipélago dos Açores - que acontecem no dia 25 e 26 de maio. "É para mim uma grande honra presidir a estas festividades. Eu sou açoriano, todos os anos lá vou, sobretudo à ilha de S. Jorge, à casa dos meus pais. Por isso, foi com grande alegria que recebi o convite do senhor bispo de Angra e é com enorme satisfação que vou presidir às solenidades do Santo Cristo", disse ào núncio apostólico da Geórgia e da Arménia.

Bem, um segredo em Roma é aquele que se conta a uma pessoa de cada vez (risos). Se olharmos para a Igreja Católica Romana, de 1,3 mil milhões de fiéis por todo o mundo, Roma pode chamar para a Cúria as pessoas mais inteligentes. Mas pode também chamar as pessoas mais santas. É claro que a leitura que se faz é, pelas mais diversas razões, a mais negativa e os casos menos positivos, quando existem, são explorados até ao infinito. Mas devo dizer-lhe que algumas das pessoas mais santas e mais extraordinárias que conheci foi precisamente na Cúria Romana. Pessoas generosas, de fé e com verdadeiro espírito de serviço.



Porque é que existe esta má imagem, digamos, a Cúria vaticana?

A Igreja, pela sua natureza, tem um certo sentido de confidencialidade. Basta pensarmos na inviolabilidade da Confissão. Há também o mistério, que está sempre presente, a começar pelo mistério da consagração, na Eucaristia. Ora, é fácil, numa instituição desta natureza, instituir-se como natural o segredo e o mistério. Sobretudo para a opinião pública, que não para de fabricar novelas e romances para todos os gostos tendo como pano de fundo o Vaticano. Mas, de facto, a vida na Cúria desenrola-se de um modo muito natural. É claro que as pessoas que lá trabalham não pensam todas da mesma maneira e que há por vezes divergências em relação a uma enormidade de assuntos, mas depois a decisão é tomada por quem tem o direito ou a responsabilidade de o fazer. Repare-se que, logo no início da Igreja, os Doze Apóstolos não estavam sempre de acordo uns com os outros e se calhar até foi isso que fez com que a Igreja crescesse tanto e se perpetuasse ao longo do tempo. Eu tive muitas experiências nos 16 anos que trabalhei na Curia Romana, incluindo como chefe do protocolo. Se houvesse todos esses jogos de interesses de que se fala, crio que me teria apercebido e nunca me apercebi. Sempre verifiquei a decorrência de uma vida normal.

No entanto, o Vaticano não está imune a polémicas. E algumas têm contornos muito pouco claros, como a que afetou ainda recentemente o Instituto das Obras Religiosas (IOR), que o povo designa banco do Vaticano. Não é verdade?

Em relação ao Instituto das Obras Religiosas, eu recordo sempre uma conversa com o embaixador da Suíça, há uns anos, que me disse que, na Suíça, onde há mais de 250 bancos, o IOR é um banco insignificante. Portanto, há a tendência de magnificar tudo, quando se trata da Igreja. E este instituto é fundamental no apoio que a Igreja dá às diversas necessidades do mundo.



Como é que, como chefe do protocolo, por exemplo, lidava com essa crítica constante e os livros que se vão publicando sobre os pecados do Vaticano?

Eu sempre estive bastante a par de tudo. Nós temos uma visão mais larga do que a do simples momento. Na História da Igreja houve muitos episódios em que se pensou que era o fim. Quando Napoleão prendeu o Papa na Fontaine Blue, disseram ao cardeal Sartre que era o fim da Igreja. E ele respondeu: boa sorte. Os padres estão há séculos a tentar acabar com ela e ainda não conseguiram (risos). De vez em quando, na história, decreta-se um fim para a Igreja, mas isso não acontece. Temos de ter uma visão larga e de longo prazo. Nós estamos nas mãos de Deus; isto não é uma companhia ou uma empresa – isto é uma igreja e a Igreja não é nossa, a Igreja é de Deus, é de Jesus Cristo.



O francês Frederic Martel, no livro Armário do Vaticano, diz que 80 por cento dos clérigos da Cúria Romana são homossexuais. Trabalhou lá quase duas décadas, que lhe parece esta conclusão?

Todos os anos sai um livro sensacional sobre o Vaticano. Até já houve um chamado A Colina do Vento (risos). Bom, a Igreja é o espelho da sociedade e a realidade da Igreja, aos mais diversos níveis, não é muito diferente do resto da sociedade. O mais importante é valorizar a santidade e eu, como lhe disse, encontrei na Cúria Romana as pessoas mais santas que conheci até hoje. Roma é assim: a gente encontra aquilo que procura. Se procurar o mal, encontra-o, mas se procurar a santidade, também a encontra.



Como tem vivido esta questão, que tanto debate, e justo debate, tem causado, dos abusos sexuais na Igreja?

Com grande dor. Ao crescer e procurar a vocação, não imaginava a grande dor e o grande sofrimento que existia na Igreja por causa desse flagelo que são os abusos sexuais. Na verdade, não imaginava a dimensão do horror. Quando aparecia um caso, num jornal ou em conversas entre os padres, estava convencido que era uma coisa isolada. Convencidíssimo. Também tinha a minha inocência, nesse sentido. Hoje, perante todo este horror, sobretudo perante o depoimento de vítimas, a contar todo o sofrimento porque passaram, pensamos nos nossos mais próximos, filhos para quem os tem, ou sobrinhos, como é o meu caso, e perguntamos: e se isto acontecesse com o meu filho, ou com o meu sobrinho? É uma coisa horrorosa e nós temos de enfrentar este terrível acontecimento e fazer tudo o que for possível para acabar com isto.



Acha que o Papa Francisco tem sido assertivo na forma como tem enfrentado o problema?

Com o último encontro que fez com os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro, penso que o Papa pretendeu que a imensa dor desta ferida fosse bem conhecida e que, na Igreja, a começar pela hierarquia, todos ficassem bem conscientes da dimensão deste horror. Penso que muita gente com grandes responsabilidades na Igreja, nunca imaginou que a situação fosse tão grave. E nós temos de conhecer bem o problema para que haja, efetivamente, uma mudança. Foi essa a análise do Papa e penso que muito correta.



O Papa Bento XVI disse que a culpa é da homossexualidade na Igreja, que grassou nos anos sessenta do século passado. Concorda?

Com o maior respeito pelo Papa emérito, eu penso que nenhuma teoria singular pode explicar toda a realidade. O ser humano é extremamente complexo e temos de ter a mente aberta para a possibilidade de serem inúmeras as razões para este flagelo. Até porque as razões do problema na Europa podem ser, e até penso que são, bem diferentes das da América Latina, por exemplo. São realidades muito diversas. Portanto, penso que não podemos pensar que toda esta monstruosidade se ficou a dever a uma só razão, não me parece.