O rapaz mais novo deverá ser retirado hoje da gruta, bem como o treinador. As chuvas torrenciais começaram a cair mas não afectaram as condições de resgate.

"Se tudo correr bem, veremos quatro crianças e um médico e três SEAL’s que estiveram com as crianças a sair da gruta", afirmou esta manhã Narongsak Osatanakorn, o coordenador das operações de resgate, antes do começo do terceiro dia. "Quatro e um treinador, por isso são cinco."



Hoje, 19 mergulhadores estarão envolvidos no esforço para retirar os últimos cinco elementos da equipa de futebol Javalis Selvagens que ainda estão na gruta de Tham Luang, desde o dia 23 de Junho. Na gruta, estará o elemento mais jovem da equipa, de 11 anos, conta o The Guardian.





Segundo Osatanakorn, o local foi afectado por chuvas torrenciais, mas a água não afectou as condições de resgate, e que hoje esperam demorar ainda menos tempo a retirar da gruta as crianças e treinador.



A terceira operação arrancou cerca das 10 horas (4 da manhã em Lisboa). As autoridades esperam que a operação acabe ainda mais depressa que as nove horas de duração de ontem.



Como vão ser retirados os jovens?

Não se registam grandes diferenças em relação aos resgates anteriores: cada rapaz será acompanhado por dois mergulhadores, sendo que um deles lhe carrega a botija de oxigénio.



Os jovens usam uma máscara de mergulho que ocupa toda a cara, botas, um capacete e um fato de mergulho. Vai agarrado a uma corda, e está ligado a um dos mergulhadores.