Treze pessoas - doze crianças e um treinador adjunto de futebol - passaram vários dias presos na caverna de Tham Luang desde 23 de Junho. Desde que o grupo foi descoberto, a 3 de Julho, 19 mergulhadores de várias nacionalidades têm estado concentrados na missão de salvar todos os elementos dos "Javalis Selvagens", o que deverá acontecer hoje, pondo fim a uma operação complexa que ditou a morte de um mergulhador.

A intervenção tem sido desde o início muito arriscada e alguns mergulhadores definiram-na como "a missão mais complicada" que já tiveram. Os profissionais têm de enfrentar inúmeros perigos, desde rochas "afiadas como lâminas" a passagens estreitas, além de serem responsáveis por uma vida durante o percurso de 1,7 km. Narongsuk Keasub, um dos mergulhadores que ajudou a transportar os tanques de oxigénio, enumerou à CNN os perigos da missão: "[Primeiro] Só conseguimos ver as nossas mãos e muito pouco à frente. Segundo, as pedras são afiadas como lâminas; terceiro, as passagens são muito estreitas", descreveu Keasub, que trabalha como mergulhador para a Autoridade Geradora de Electricidade na Tailândia.

"Qualquer passo da extracção é arriscado", contou Keasub. "Estou bastante emocionado como um pai – todas as pessoas aqui têm sentido isso porque parece que são as nossas crianças presas na gruta. Todos estão muito preocupados. Estarão doentes? Estamos só a rezar que eles voltem seguros", acrescenta o mergulhador tailandês.

O mergulhador contou ainda que só têm visibilidade para a frente de mais ou menos um palmo e que tem de ter muito cuidado com as correntes marítimas e com a temperatura da água, que é bastante baixa.









Além destas dificuldades, os mergulhadores têm de estar preparados para qualquer contingência, como o mau funcionamento dos equipamentos. Para garantir que têm sempre oxigénio de reserva, foram colocadas várias garrafas ao longo do trajecto em locais estratégicos. Há ainda o perigo de as crianças entrarem em pânico.

Ivan Karadzic, outro mergulhador da missão de resgate, falou com a BBC sobre os obstáculos que as equipas têm enfrentado. "Elas [crianças] estão a ser forçadas a fazer uma coisa que nenhuma criança alguma vez fez. Não é de todo normal que crianças de 11 anos tenham de fazer mergulho em cavernas. Estão a mergulhar num local que é considerado um ambiente muito arriscado (…) a única luz que têm é a lanterna [dos mergulhadores]." Karadzic mencionou também os vários planos de contingência preparados em caso algo se parta ou se estrague, o que envolveu pensar em todos os cenários possíveis.

"Eu estava muito assustado porque quando vi o mergulhador e a criança a aproximarem-se, ainda não sabia se era uma vítima ou uma criança", confessou o mergulhador. "Mas depois vi que ela estava a respirar e viva, e foi incrível".