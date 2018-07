Os oito rapazes salvos até agora da gruta de Tham Luang, na Tailândia, estão de boa saúde. Em conferência de imprensa, Jesada Chokdamrongsuk, do Ministério da Saúde da Tailândia, contou que "todos estão a salvo"."Os miúdos são futebolistas, fortes e têm um bom sistema imunitário", detalhou Chokdamrongsuk. "Todos estão saudáveis, sem febre… E em boa condição mental."Há suspeitas em como dois dos rapazes salvos esta segunda-feira tenham inflamações nos pulmões. Já os rapazes que saíram da gruta no domingo estavam a caminhar junto às camas de hospital. Todos os jovens usam óculos de sol, para proteger os olhos: afinal, passaram duas semanas em escuridão total.Apesar de terem muito apetite, não podem comer tudo o que desejam: em vez do pão com chocolate que desejavam para o pequeno-almoço, os médicos dão-lhes alimentos mais fáceis de digerir como papas de aveia diluídas e pão. Porém, não resistem e dão-lhes algum chocolate, segundo o The Guardian.Todos os jovens foram hidratados por via intravenosa, receberam antibióticos e vacinas contra o tétano e a raiva. "Quando o primeiro grupo chegou, as temperaturas estavam baixas. Dois deles tinham irregularidades nos pulmões. Um tinha uma ferida no calcanhar direito", recordou Chokdamrongsuk.Já os elementos do segundo grupo tinham temperaturas corporais baixas, e um deles tinha um baixo ritmo cardíaco.Ficarão no hospital pelo menos mais uma semana, para continuarem a fazer testes médicos. Enquanto isso, são mantidos afastados das televisões para nada afecte a sua saúde mental. As primeiras quatro crianças já viram os pais – apesar de não poderem ter contacto físico com eles.