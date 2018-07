Numa manhã marcada por chuvas fortes, as autoridades tailandesas confirmaram o início da terceira fase do resgate. Ainda estão presas quatro crianças e o treinador de 25 anos.

Os mergulhadores retomaram as operações de resgate em Mae Sai, Tailândia, esta terça-feira. Esta é a terceira fase do resgate, que servirá para salvar as últimas quatro crianças e o treinador de 25 anos ainda aprisionados no complexo de cavernas de Tham Luang Nang Non.



As autoridades tailandesas confirmaram o início das operações, numa manhã marcada por chuvas fortes. Em conferência de imprensa, Narongsak Osottanakorn, responsável pelas operações de salvamento, explicou que a operação de resgate começou exactamente às 10h08 (4h08 de Lisboa), ao contrário do anteriormente previsto - 08:00 (02:00 em Lisboa).





BREAKING: Thai official overseeing cave search says 3rd rescue operation has begun. — The Associated Press (@AP) 10 de julho de 2018

Apesar das chuvas agressivas, o cenário que os mergulhadores receavam, as autoridades tailandesas frisaram que o nível de água dentro da gruta não subiu, o que poderia dificultar as operações de resgate. Uma subida de água dentro da caverna colocaria mais pressão ainda na missão dos mergulhadores, uma vez que continuam a chegar informações sobre a descida na percentagem de oxigénio no ar no complexo subterrâneo da Doi Nang Non, que se estende por quatro quilómetros, com água a atingir o teto em algumas secções.O treinador de futebol que está ainda aprisionado numa gruta em Mae Sai, Tailândia, com mais quatro crianças deverá ser o último a ser resgatado, de acordo com as últimas informações divulgadas pelas autoridades.No domingo foram salvas quatro crianças, na segunda-feira outras tantas, e hoje a prioridade definida pelas autoridades aponta para o mesmo número de extrações da gruta, ficando o treinador, que foi monge budista durante uma década, para a última tentativa de resgate, de preferência ainda durante o dia, já que as condições climatéricas pioraram nas últimas horas.Quando a equipa de mergulhadores britânica encontrou os jovens, estes estariam a meditar, num exercício que tem ajudado a acalmar as crianças desde 23 de Junho, quando foram surpreendidas pela inundação parcial do complexo subterrâneo montanhoso Doi Nang Non. O agora treinador Ekapol Chanthawong, de 25 anos, foi um monge budista durante uma década e, de acordo com várias publicações e agências noticiosas, tem ensinado as crianças a meditar, não só para assegurar que se mantenham calmas, mas também que reservem as energias numa situação extrema que dura há mais de duas semanas. Nos primeiros nove dias, e até serem encontrados, estiveram sem água e sem comida.As declarações de Narongsak Osottanakorn foram realizadas na conferência que serviu para confirmar o resgate de mais quatro crianças, a suspensão dos trabalhos de salvamento e o reinício das operações esta manhã em Mae Sai.Além disso, o responsável pelas operações de salvamento confirmou que as últimas quatro crianças resgatadas já estão no hospital e anunciou o propósito da missão de hoje: retirar as cinco pessoas que ainda se encontram no interior da gruta. Segundo o chefe da célula de crise, Narongsak Osottanakorn as operações de resgate foram suspensas às 20:00 (14:00 em Lisboa), tendo demorado menos duas horas que no dia anterior."Alguns dos trabalhadores precisam de descansar, enquanto outros estão encarregados de preparar o dia seguinte", disse Narongsak para justificar a suspensão dos trabalhos.A razão apontada pelo responsável prende-se com o facto de ter sido a mesma equipa de mergulhadores a executar a missão, já ciente das condições da gruta e melhor conhecimento do caminho e dos procedimentos a executar. O responsável agradeceu o esforço das mais de cem pessoas envolvidas na operação de salvamento.Até ao momento, foram retirados da gruta oito rapazes, quatro no domingo e quatro na segunda-feira, que estão "a salvo e conscientes", disse Narongsak. Retidos no interior da gruta permanecem quatro rapazes e o treinador, de 25 anos.Narongsak disse ainda que o primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-O-Cha, que se deslocou à zona da gruta na segunda-feira, já visitou os oito rapazes no hospital."Todos podemos ficar contentes, mas a missão ainda não terminou", disse o general Prayut Chan-O-Cha, líder da junta no poder na Tailândia desde o golpe de Estado de 2014.Os 12 rapazes e o treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no dia 23 de Junho.Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, uma vez que o acesso ao local só é possível via mergulho através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.