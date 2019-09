Democratas avançam com processo de impeachment de Trump

A líder da maioria Democrata na Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, vai anunciar o seu apoio formal ao processo de destituição do presidente dos EUA, Donald Trump. O chefe de estado norte-americano está a ser acusado de ter feito um telefonema para o homólogo da Ucrânia, Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato do presidente Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.





Esta terça-feira, Trump revelou que vai divulgar a transcrição na íntegra da conversa mas isso parece não evitar a decisão de Pelosi. Segundo a imprensa norte-americana, a decisão está tomada e será comunicada ao país já durante a madrugada de quarta-feira em Lisboa. Os pedidos para um processo de destituição de Trump, a que se associou o candidato Joe Biden , começaram assim que a polémica foi divulgada.

O caso surgiu na sequência de uma denúncia que foi divulgada pelo diretor interino do departamento de serviços de informação, Joseph Maguire, que reportou o incidente ao Congresso, sem, contudo, prestar mais esclarecimentos, alegando privilégios presidenciais. Domingo, Pelosi disse que, a menos que Joseph Maguire dê mais dados, a contenção de informação, por razões de privilégios presidenciais, poderá ser tomada como uma obstrução de justiça, passível de levar a um processo de destituição do presidente. Agpra, a decisão parece estar fechada.

Donald Trump diz que a oposição apenas está a tentar tirar proveito político de uma situação em que, na sua opinião, se deveria investigar a ação de Joe Biden sobre o procurador-geral da Ucrânia, que pediu para ser demitido quando era vice-presidente dos EUA, mantendo a sua posição de inocência sobre qualquer pressão sobre Zelenski.



Com Lusa