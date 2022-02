Falso alarme ou alerta vermelho?

Desde 2014, que a Rússia tem levado a cabo, em relação à Ucrânia, uma estratégia política de continuação da guerra por outros meios. No início de dezembro de 2021, quando se iniciaram os alertas preventivos contra as provocações militares de Moscovo, ninguém ainda imaginava uma guerra de informação em larga escala.



Os Estados Unidos, numa estratégia de dissuasão sem precedentes, decidiram partilhar, junto da comunicação social e da opinião pública global, inteligência estratégica classificada, cuja tangibilidade estava, há décadas, afastada do cidadão comum.



É a primeira vez que as capacidades de inteligência estratégica norte-americanas estão a ser utilizadas como se de armamento bélico se tratasse. Foram, também, partilhadas junto das instâncias em Bruxelas, informações com elevada sensibilidade, habitualmente reservadas ao clube encoberto do grupo de estados que compõe a aliança Five Eyes.